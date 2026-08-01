Da Monte Marenzo un omaggio a Franco Baresi: “Grande uomo e grande calciatore”

Sergio Sala, soprannominato Prati, ricorda il leggendario capitano del Milan

“Ha incarnato i valori della lealtà, della correttezza e dell’amore per un’unica maglia

MONTE MARENZO – Sergio Sala, a Monte Marenzo soprannominato Prati (come il noto attaccante del Milan), è un milanista doc che ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. La notizia della sua scomparsa lo ha colpito profondamente Prati.

“Non volevo crederci. Mi ha rattristato tantissimo. Con lui se ne va non solo uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma anche un uomo che ha incarnato i valori della lealtà, della correttezza e dell’amore per un’unica maglia”.

Per ricordare il leggendario capitano del Milan, Prati ha voluto compiere un gesto semplice ma ricco di significato: esporre fuori dalla propria abitazione la bandiera del Milan a lutto. I ricordi corrono inevitabilmente agli Anni ’80. “Andavo spesso allo stadio di San Siro con i miei amici Gerolamo e Gino. Eravamo milanisti fino al cuore e vedere giocare Franco Baresi era ogni volta un’emozione indescrivibile”.

Alle condoglianze rivolte alla famiglia Baresi si unisce anche Angelo Fontana che, pur essendo interista, si è unito all’omaggio a un campione che ha saputo conquistare il rispetto di tutti gli appassionati di calcio, al di là della fede calcistica.

Accanto alla bandiera, Prati ha appeso anche un cartello con una dedica che racchiude tutto l’affetto dei tifosi rossoneri: “Ciao Franco Baresi. Sei stato un grande uomo e un grandissimo calciatore. Hai indossato sempre e soltanto la maglia del Milan, diventando una leggenda e scrivendo pagine indimenticabili della storia rossonera e della Nazionale italiana. Grazie per le emozioni che ci hai regalato. Fai buon viaggio, Capitano”.