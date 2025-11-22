Da Monte Marenzo un ricordo di Ornella Vanoni: “Gentile, disponibile, sorridente”

Angelo Fontana ricorda l’incontro con la cantante avvenuto nel 1972 quando era militare in Marina

MONTE MARENZO – Nel giorno della morte, a 91 anni, della mitica Ornella Vanoni, un ricordo della celebre cantante arriva anche dal nostro territorio, per la precisione da Monte Marenzo. Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale, ha voluto ricordare l’indimenticabile incontro (testimoniato da una fotografia) avvenuto oltre 50 anni fa durante il servizio militare in Marina.

“Ornella Vanoni è morta venerdì 21 novembre 2025 nella sua casa di Milano, a 91 anni, a causa di un arresto cardiocircolatorio. Io però voglio ricordarti così: com’eri nel 1972, quando partecipasti alla Mostra Internazionale di Musica Leggera al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.

All’epoca facevo il marinaio e ricordo ancora l’emozione quando ti chiesi di fare una foto insieme: fosti subito gentile, disponibile, sorridente. Per me, scattare una foto con cantanti e attori era una grande soddisfazione, e tu hai contribuito a rendere quel momento speciale.

In quella occasione c’erano tanti altri artisti – Adriano Celentano, Romina Power, Lucio Dalla, Alberto Lupo, Mino Reitano e molti altri ancora – ma tu avevi un’eleganza e una presenza che colpivano.

Mi tornano in mente tante canzoni, ma le mie preferite restano “La musica è finita”, “Senza fine” e “Che cosa c’è”. Negli ultimi anni, quando eri ospite da Fabio Fazio, mi eri particolarmente simpatica: le tue uscite spontanee, ironiche, senza freni, mi facevano sempre sorridere.

Dicevi spesso che la morte non dovrebbe essere un tabù, perché fa parte della vita e bisogna pensarci senza ansia. E ora immagino che andrai a cantare insieme ai tuoi amici che ti hanno preceduta.

Comunque… grazie di tutto, Ornella”.