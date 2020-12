Da oltre 20 anni aiuta Telethon con il suo presepe, ieri l’inaugurazione a Vercurago

In via Monte Pizzo è possibile vedere l’opera della famiglia Sesana

Il presepe benefico sarà in mostra fino al prossimo 17 gennaio

VERCURAGO – E’ stato inaugurato ieri, 18 dicembre, uno dei presepi più belli che fanno parte delle iniziative legate alla Maratona di Telethon a favore della ricerca scientifica. Con la benedizione del parroco di Vercurago don Andrea Pirletti, che ha poi ringraziato tutta la famiglia Sesana per l’impegno di portare avanti da più di 20 anni la tradizione del presepe, è stata svelata l’opera che si potrà vedere fino al 17 gennaio.

Un presepe ogni anno diverso, nella stalla la sacra famiglia, la Madonna, San Giuseppe il bue e l’asinello gli angeli, i pastori, artigiani, suonatori, animali, insomma, un presepe meccanizzato e curato nei minimi particolari. Con questa finalità solidale, Marcello aiutato dalla moglie Adelaide ogni anno cerca di mettere qualche novità nella sua opera natalizia. Natale è ormai alle porte e anche la nostra comunità in questo periodo particolare si ritrova a rinnovare la commemorazione della nascita di Gesù.

Presenti gli zampognari amici dei Picett del Grenta, Gerolamo e Angelo Fontana di Telethon, bambini accompagnati dai propri genitori. Il presepe si può visitare fino al 17 gennaio 2021 in via Monte Pizzo, 4 vicino al passaggio a livello di Vercurago. Solo settimana scorsa, a Garlate, era stato inaugurato il presepe del signor Burini, anche in quel caso l’opera servirà a raccogliere fondi per Telethon.