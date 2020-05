Dal Comitato Valsanmartino 250 euro ai Volontari del Soccorso

Un piccolo gesto per l’acquisto di guanti e mascherine

“A loro va tutta la nostra gratitudine e stima”

CALOLZIOCORTE – Alcuni membri del Comitato Valsanmartino, un gruppo nato per andare incontro alle esigenze dei cittadini, ha voluto dare una mano ai Volontari del Soccorso di Calolzio in questo momento particolarmente difficile.

Alcuni membri del gruppo, infatti, hanno raccolto e donato ai Volontari del Soccorso la somma di 250 euro per acquisto di mascherine e guanti monouso: “Abbiamo voluto fare un piccolo gesto per queste persone che, in un momento così difficile, non hanno avuto nessuna esitazione, nessun timore nel soccorrere e aiutare le persone malate, mettendo a rischio la propria vita per aiutare il prossimo – ha detto Giovanni Moscato – a loro va tutta la nostra gratitudine e stima”.

Il Comitato Valsanmartino si è costituito per ascoltare le problematiche dei cittadini e poi sottoporle all’amministrazione comunale. Ecco i membri che hanno aderito alla raccolta fondi: Aldo Sillan, Giovanni Moscato, Francesco Brunetti, Marzio Tieppo e Danilo Gentili.