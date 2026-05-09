Dallo stadio all’altare: il fatidico “sì” bluceleste (e bianconero) di Stefano e Giorgia

Dalle partite insieme al grande giorno: a Carenno il matrimonio della coppia tifosissima del Lecco e della Juve

CARENNO – Stefano Saraceno, 30 anni, piastrellista, e Giorgia Bonacina, 30 anni, barista del Bar Vitali, oggi – sabato – sono scesi in campo per la partita più importante della loro vita, pronunciando il fatidico “sì” a Carenno.

Una storia d’amore, la loro, nata sugli spalti, tra cori, trasferte, sciarpe al collo e novanta minuti vissuti col fiato sospeso. Perché Stefano e Giorgia non condividono soltanto la passione per il Calcio Lecco 1912 del quale sono super tifosi, ma anche quella per la Juventus: un amore calcistico che li ha fatti incontrare e che, col tempo, li ha portati a giocare fianco a fianco nella stessa squadra della vita.

Oggi per loro è arrivato il fischio d’inizio di un campionato lunghissimo e affascinante: quello della famiglia. Ci saranno giornate da tre punti, altre più complicate da stringere i denti fino al novantesimo, momenti da festeggiare sotto la curva e forse anche qualche inevitabile cartellino giallo. Ma come ogni coppia affiatata, l’importante sarà continuare a fare gioco di squadra, senza mai perdere la voglia di correre insieme verso la stessa porta.

E tra amici e parenti c’è già chi aspetta il primo “gol” della nuova formazione di casa Saraceno-Bonacina.

Agli sposi l’augurio di una vita sempre in attacco, piena di passione, complicità e vittorie da celebrare insieme.

Dalla Redazione di Lecconotizie.com tanti auguri e viva gli sposi!