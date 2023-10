Danza. L’appello di Giada e Rosy Dance: un piccolo aiuto per realizzare un sogno

La campionessa di danza calolziese agli europei di Bratislava con altri sette atleti paralimpici

“Cerchiamo ‘madrine e padrini’ di viaggio, i quali ci aiutino a non gravare sulle famiglie”

CALOLZIOCORTE – Giada Canino e la squadra paralimpica di danza della Rosy Dance hanno ricevuto un invito di grande prestigio: a fronte dei risultati di rilievo ottenuti nel corso dell’anno sono stati invitati il 4 novembre a gareggiare a Bratislava (Slovacchia) ai Campionati Europei di Danza Sportiva.

Per la campionessa di danza calolziese e gli altri sette ragazzi della Rosy Dance non è facile sostenere le spese della trasferta. Stiamo parlando di cifre non impossibili, ma che sommate per i vari appuntamenti dell’anno vanno a incidere in maniera importante sulle famiglie di questi ragazzi che trovano nella danza un importantissimo strumento di comunicazione.

Da qui l’appello rivolto a tutti ad aderire, anche con piccole cifre, alla raccolta fondi per aiutare questi ragazzi a realizzare il loro piccolo grande sogno. In particolare si chiede una mano al territorio calolziese, dove Giada è nata e cresciuta, magari con il supporto di qualche azienda o di qualche imprenditore.

Ecco il testo della raccolta fondi lanciata sul sito Gofundme (QUI IL LINK)

“Questa volta abilità in ballo vuole sognare oltre le frontiere: sogna di portare otto ragazzi della squadra paralimpica agli europei di danza sportiva in Slovacchia, ma come sempre i sogni sono anche costosi. Cerchiamo madrine e padrini di viaggio, i quali ci aiutino a non gravare sulle famiglie. Stefano, Andrea, Michele, Giada, Francesco, Nadia, Giuseppe, Lidia o lo staff di abilità in ballo. Grazie”.