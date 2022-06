Dare vita ai giorni: una serata con l’hospice Il Nespolo di Airuno

Appuntamento a Calolziocorte lunedì 13 giugno

Un evento organizzato dai Volontari del Soccorso e dalla Pro Loco

CALOLZIOCORTE – “Dare vita ai giorni – L’hospice Il Nespolo di Airuno e i suoi vent’anni di attività”, è questo il titolo della serata proposta dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte con la Pro Loco. L’appuntamento è per lunedì 13 giugno alle 21 presso il salone della sede dei Volontari in via Mazzini, 34.

Il programma della serata