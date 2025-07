Disservizi televisivi, bocciata la mozione di ‘Erve ideale’: “Occasione persa”

Il consigliere Valsecchi: “Irrisolta una criticità che da tempo penalizza diversi cittadini”

ERVE – Niente da fare per la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Erve Ideale”, guidato dal consigliere Simone Valsecchi, che chiedeva al Comune di intervenire per risolvere i problemi di ricezione del segnale TV digitale terrestre sul territorio. Durante il consiglio comunale di martedì 8 luglio, la proposta è stata infatti respinta dalla maggioranza, “lasciando irrisolta una criticità che da tempo penalizza diversi cittadini”.

“In molte zone di Erve il segnale televisivo è assente o fortemente compromesso – ha spiegato Valsecchi – un disagio che colpisce in particolare la popolazione più anziana, che non utilizza internet o piattaforme digitali e trova nella televisione l’unica fonte di informazione e compagnia quotidiana”.

La mozione di “Erve Ideale” non si limitava a sollecitare un generico intervento, ma indicava tre azioni precise: un’iniziativa immediata del Comune presso gli enti competenti (come RAI Way e Mediaset) per chiedere il ripristino e il potenziamento del servizio; la possibilità di installare o adeguare infrastrutture locali, come ripetitori o amplificatori di segnale, anche sfruttando fondi pubblici o collaborazioni tecniche; l’impegno a informare con trasparenza i cittadini sugli sviluppi e sulle soluzioni individuate.

“Avevamo anche proposto – aggiunge Valsecchi – di affidare a una ditta esterna specializzata una consulenza tecnica, per avere un quadro dettagliato della situazione e capire come intervenire in modo mirato. Un approccio pratico, non campato in aria”.

Nonostante la dettagliata proposta, la maggioranza ha bocciato la mozione. “Si tratta di una decisione miope – commenta il consigliere di “Erve Ideale” – che ignora un bisogno reale e quotidiano della nostra comunità. Ancora una volta si è preferito evitare il confronto su un tema tangibile, che riguarda la qualità della vita di molti cittadini e che avrebbe richiesto solo la volontà di approfondire”.

Il gruppo di minoranza assicura che continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare soluzioni, ribadendo l’importanza di garantire a tutti l’accesso a un servizio essenziale come la televisione, soprattutto in un piccolo comune di montagna come Erve.