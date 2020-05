Dopo Carenno Ideale anche la Calcio Lecco dona mascherine ai bambini

Disponibili alla Farmacia di Carenno

Nuova distribuzione anche alla popolazione

CARENNO – Da giovedì mattina la farmacia di Carenno metterà a disposizione gratuitamente mascherine per i bambini dai 4 ai 13 anni. “Un centinaio delle mascherine sono state donate dalla Calcio Lecco grazie alla collaborazione nata in questi anni con la nostra comunità – ha detto il sindaco Luca Pigazzini -. Per il ritiro occorre che un genitore si presenti in farmacia con le tessere sanitarie dei figli”.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, 6 maggio, verrà anche effettuata una nuova distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche alla popolazione, con consegna porta a porta da parte dei volontari di protezione civile di 2 mascherine per ogni residente.

“Le mascherine sono rese disponibili grazie a Regione Lombardia, al supporto della Fondazione comunitaria del lecchese e di un donatore che dall’estero ha voluto dare una mano alla nostra comunità – ha aggiunto il sindaco -. Grazie poi al gruppo consiliare di Carenno Ideale verranno consegnate anche mascherine lavabili per i bambini nati dal 2010 al 2018. Segnaliamo infine che a seguito dei provvedimenti governativi è possibile trovare anche nel nostro paese mascherine chirurgiche al prezzo di euro 0,50 oltre IVA”.