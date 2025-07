Dopo l’ennesima tragedia, la Pol. Monte Marenzo ricorda le vittime della strada

Troppo spesso queste tragedie si ripetono e profondo è il segno che lasciano nella vita di chi resta

MONTE MARENZO – "Un sentito ringraziamento a tutte le persone che, con cuore e dedizione, mantengono viva la memoria di chi ha perso la vita sulla strada. Un grazie speciale a don Angelo Roncelli e a suor Maria Cristina Picinali. Ogni anno, don Angelo

celebra la Santa Messa nella parrocchia di Monte Marenzo in memoria di Luca e Davide. Suor Cristina, insieme alla comunità del monastero di San Benedetto in Bergamo, ricorda tutte le vittime degli incidenti stradali, in particolare durante l’evento ‘Per le vie delle croci’. Un ringraziamento commosso anche a Carla Magni di Monte Marenzo, che ogni anno presta la sua voce alla preghiera dedicata alle vittime della strada”.

A parlare è Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva di Monte Marenzo area sociale, che da anni si impegna a ricordare tutte le vittime della strada per sensibilizzare tutti su quanto sia importante prevenire gli incidenti. Da anni, con la collaborazione di tante persone, organizza l’iniziativa “Per le vie delle croci” coinvolgendo tutto il territorio provinciale e non solo.

“Questa iniziativa, promossa da Angelo Fontana nasce proprio con l’intento di commemorare chi ha perso la vita in incidenti stradali. ‘Quasi tutti i giorni c’è un incidente stradale, una messa nel loro ricordo’: queste parole ci ricordano quanto spesso queste tragedie si ripetano e quanto profondo sia il segno che lasciano nella vita di chi resta – ha continuato Fontana -. Il nostro pensiero affettuoso va ad Alessandro Giovenzana e a sua moglie Maria Assunta Cattaneo, di Sala di Calolziocorte, deceduti nell’incidente stradale di mercoledì 16 luglio 2025 sulla statale 639, alla Levata frazione di Monte Marenzo. I funerali si terranno giovedì 24 luglio alle 15, nella chiesa Arcipresbiterale di San Martino Vescovo”.