Dopo un anno di stop torna il Corteo Storico della Val San Martino

Il Corteo Storico dell’Epifania quest’anno si farà

Comune e Pro Loco al lavoro al fianco della Parrocchia

CALOLZIOCORTE – “Seppur con molta fatica, dopo un anno ‘sabbatico’, riusciamo a riportare a Calolziocorte il Corteo Storico della Val San Martino“.

L’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, con un pizzico di soddisfazione, ha annunciato una notizia tanto attesa dai calolziesi. Un evento complicato da organizzare e che richiede un grande sforzo e, proprio per questi motivi, l’anno scorso non era andato in scena.

L’assessore Cristina Valsecchi, con la Pro Loco, ha affiancato la Parrocchia di Calolziocorte nell’organizzazione della manifestazione per cercare di far rivivere l’evento e non perdere un’importante tradizione.

“L’intenzione è quella di un ritorno al passato e, in accordo con la Comunità Montana, l’idea è quella di tornare a far partire il corteo da Villa de Ponti – ha detto -. Tutte le fasi preparative avverranno in oratorio poi i figuranti si trasferiranno in Villa de Ponti per dare avvio al corteo. Stiamo lavorando anche per trasmettere le immagini sul maxi schermo in piazza Vittorio Veneto mentre, tra gli aventi collaterali, abbiamo pensato di organizzare una mostra al Monastero del Lavello con i vestiti più belli che vengono utilizzati durante la rappresentazione”.

I particolari non sono ancora molti, ma già sapere che il Corteo Storico si farà è sicuramente una bella notizia.