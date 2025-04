Erve. Agricoltura biologica e gruppi di acquisto solidale al centro di due serate

Far conoscere anche ai genitori degli alunni della primaria alcune tematiche che i bambini hanno affrontato a scuola

Cosa mangiare e di quali azioni adottare quotidianamente per avere uno stile di vita salutare

ERVE – Nei giorni scorsi si sono svolte presso la sala consiliare del comune di Erve due serate aperte a tutta la comunità organizzate dalla Scuola Primaria di Erve e dalla Biblioteca Civica Fortunata Valsecchi per approfondire Agricoltura Biologica e Gruppi di Acquisto Solidale. Relatori, Pierluigi Cattaneo dell’Azienda Agricola Cascina Chiaravalle (Cisano Bergamasco) e Dario Consonni, Margherita Rondalli insieme ad alcuni soci volontari dell’Associazione “L’Altra Via” di Calolziocorte.

L’idea di questi incontri è nata dal desiderio di far conoscere anche ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Erve ed alla comunità, alcune tematiche che i bambini delle classi 4^ e 5^ del plesso stanno trattando durante le lezioni; quest’anno, infatti, questi ultimi sono stati coinvolti in un percorso di tesi di laurea sull’educazione alimentare condotto da Anna Valsecchi (tirocinante della facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli studi di Milano Bicocca) e dall’insegnante Valentina Chioda.

Con i bambini si è discusso di cosa mangiare e di quali azioni adottare quotidianamente per avere uno stile di vita salutare, ma anche dell’importanza della qualità del cibo che mangiamo, che deve essere rispettoso dell’ambiente e del lavoro delle persone. Per approfondire il primo tema, si è tenuto con loro un incontro con Pierluigi Cattaneo sull’agricoltura biologica, durante il quale sono state presentate alcune tecniche di lavoro e condivisi consigli utili per la realizzazione di un orto. Lo stesso argomento è stato riproposto agli adulti nella serata del 20 marzo in sala consiliare.

Altro aspetto di rilevante importanza è l’impatto significativo che la nostra alimentazione ha sulla vita delle persone che lavorano per produrre ciò che mettiamo in tavola. Scegliere responsabilmente ciò che acquistiamo è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. A questo proposito, durante la serata con “L’Altra Via”, è stata presentata la realtà dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS): cosa sono, quando e perché sono nati.

In questa occasione è intervenuto il gruppo di Calolziocorte, che da anni sostiene la filiera corta e la produzione agricola responsabile, valorizzando le produzioni tipiche e locali del territorio e creando opportunità di stabilità economica per i produttori responsabili. L’Associazione gestisce anche uno sportello di ascolto e di supporto ai bisogni della collettività.

“Aver ospitato persone esperte in questi settori è stata un’opportunità di arricchimento per tutti i presenti” ha chiosato il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi.