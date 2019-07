Erve. Ai servizi sociali del comune 5 mila euro dalle associazioni

4 passi tra il verde… e i sapori di Erve, partecipazione record

Il ricavato devoluto ai servizi sociali del comune di Erve

ERVE – Le Associazioni di Erve hanno devoluto al comune 5.000 euro ovvero il ricavato della camminata 4 passi tra il verde… e i sapori di Erve che quest’anno ha raggiunto il numero record di 688 partecipanti.

“Ringrazio tutti i rappresentanti delle Associazioni che anche per quest’anno hanno voluto devolvere il ricavato ai Servizi Sociali del Comune – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. E’ un gesto di fiducia nei confronti dell’Amministrazione comunale e una grande soddisfazione per chi amministra il bene pubblico in un comune di soli 700 abitanti”.

Pro Erve, Squadra Antincendio, Gruppo Alpini, Gruppo Avis, Gruppo Aido e Oratorio San Giovanni XXIII di Erve hanno ringraziato tutti coloro che con il loro aiuto e impegno hanno reso possibile l’iniziativa, al gruppo Gev per la sorveglianza prestata lungo il percorso, al contributo Genitori Oreste Bolis, agli esercizi commerciali di Erve che hanno contribuito sui punti ristoro (alimentari Brenna di Arrigoni Clarissa, circolo Arci, bar trattoria Barile, bar centro sportivo Il tennis). Oltre a: i fiori di Michela di Pescate, pasticceria Arte&Sapori di Oggiono e di Lecco, Conad di Calolziocorte e Serist Srl di Cinisello Balsamo.