Erve, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria ponti lungo la provinciale

900 mila euro di intervento per la messa in sicurezza

Il sindaco: “Cercheremo di limitare i disagi”

ERVE – Lunedì 30 giugno nella sede della Provincia di Lecco si è tenuto un incontro per la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria ponti lungo la strada provinciale 181 Calolziocorte-Erve.

Sono intervenuti il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli con i tecnici provinciali, il Sindaco di Erve Gian Carlo Valsecchi, il direttore dei lavori e i responsabili dell’impresa appaltatrice.

I lavori, per un importo complessivo di 900.000 euro finanziati con risorse ministeriali, dovranno essere eseguiti in 134 giorni dalla consegna, compatibilmente con le condizioni meteo e considerando l’afflusso di persone per il periodo estivo per il quale di cercherà di tenere aperto il collegamento stradale.

“Questo progetto nasce da una forte sinergia tra la Provincia di Lecco e il Comune di Erve nella valutazione degli interventi da attuare in continuità con quelli svolti negli anni scorsi per migliorare la funzionalità infrastrutturale – commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – La nostra attenzione sulla strada provinciale 181 è sempre molto alta, in quanto rappresenta l’unico collegamento viario di accesso all’abitato di Erve; perciò ci siamo impegnati per trovare risorse significative per uno degli investimenti più consistenti degli ultimi anni”.

“Siamo molto soddisfatti per questo intervento di messa in sicurezza molto atteso dal nostro territorio – aggiunge il Sindaco di Erve Gian Carlo Valsecchi – Ringrazio la Presidente Hofmann, il Vicepresidente Micheli e i tecnici provinciali per l’impegno, tecnico ed economico, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada. Insieme all’impresa appaltatrice e ai tecnici cercheremo di limitare i disagi per gli utenti della strada durante l’esecuzione dei lavori”.