Erve. Finanziamento per la messa in sicurezza della Val Betego

Prevenzione del rischio idrogeologico

63 mila euro dalla Regione per la sistemazione della Val Betego

ERVE – Prosegue l’impegno del amministrazione comunale di Erve nella messa in sicurezza del reticolo idrico minore con opere di prevenzione del rischio idrogeologico.

“Con nostra grande soddisfazione abbiamo recentemente ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia di 63.000 per la messa in sicurezza della Val Betego – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Costo del progetto 70.000 (7.000) a nostro carico, redatto dal nostro ufficio tecnico associato. La realizzazione di queste opere è molto importante per la tenuta del nostro territorio montano”.