Erve. Guasti alla rete telefonica, risolte tutte le criticità

Sostituiti i vecchi apparati con impianti di nuova generazione

“Grazie a Tim, per comuni come il nostro la rete telefonica è spesso essenziale”

ERVE – “Nei giorni scorsi sono state finalmente risolte le criticità che, anche in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche, avevano causato ripetuti disservizi sia alla rete fissa che alla rete mobile di Tim nel comune di Erve”.

Lo ha fatto sapere nelle scorse ore il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha riferito che i tecnici del gestore telefonico hanno precisato che, al fine di assicurare il ripristino dei collegamenti, garantendo anche una migliore qualità dei servizi e loro stabilità nel tempo, si è reso necessario sostituire i vecchi apparati con impianti di nuova generazione.

“L’intervento, che ha richiesto il coordinamento di più settori aziendali deputati alla gestione e al collaudo degli apparati di entrambe le reti, è stato eseguito in piena fase emergenziale e, per questo, ancora più apprezzabile – ha aggiunto il sindaco Valsecchi – non posso che ringraziare la Tim per aver affrontato in modo definitivo la risoluzione delle problematiche

telefoniche. Per i piccoli comuni montani è, infatti, molto importante mantenere efficienti i servizi primari quali la rete telefonica, in modo particolare per gli anziani, per i quali rappresenta spesso il solo strumento a disposizione per gestire i contatti con il mondo esterno”.