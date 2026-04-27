Erve. Le celebrazioni del 25 Aprile con i ragazzi della scuola primaria

Il sindaco Giancarlo Valsecchi ha ricordato i valori di libertà, pace e democrazia

“Il 25 aprile come festa di tutti e non di una sola parte come purtroppo accade”

ERVE – Anche a Erve si è stato celebrato l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con il corteo che è stato aperto dai ragazzi della scuola primaria con una grande bandiera tricolore. Dopo la posa della corona d’alloro al monumento ai Caduti, don Marcello Crotti, parroco di Erve, ha impartito la benedizione.

A seguire il discorso del sindaco che si è soffermato sull’importanza del 25 Aprile e su quello che ha significato per tutto il nostro Paese con i valori di libertà, pace e democrazia. “Il 25 aprile come festa di tutti e non di una sola parte come purtroppo accade. Il triste spettacolo di quanto accaduto in Parlamento lo scorso 24 aprile è stata una dimostrazione che questa festa purtroppo ancora oggi divide”.

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Il sindaco ha terminato il discorso ringraziando i numerosi presenti e successivamente i ragazzi della primaria con alcuni loro insegnanti hanno concluso la cerimonia con canti lasciando alcuni disegni presso il monumento. Un caloroso applauso finale ha concluso l’importante ricorrenza.