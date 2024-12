Erve premia gli studenti meritevoli, consegnate le borse di studio

Un’affollata sala consiliare ha accolto i giovani ervesi

Consegnate anche le Costituzioni ai neo diciottenni

ERVE – Un’affollata sala consiliare ha accolto i giovani ervesi che si sono distinti nello studio con l’assegnazione del premio al merito scolastico 2023/2024, contestualmente ai neo diciottenni è stata consegnata Costituzione. Il sindaco Giancarlo Valsecchi ha iniziato il consiglio comunale con la lettura dell’Art. 42 della Costituzione, consuetudine che a Erve avviene dal 2019 a ogni inizio del consiglio comunale.

I premi al merito sono stati assegnati a Gabriele Sangalli, che ha concluso il ciclo alla Secondaria di primo grado con 10/10 e ha donato al comune una sua opera raffigurante un’interpretazione del celebre “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo, su segnalazione del prof. Massimo Tavola presente alla cerimonia. Giulia Valsecchi, terzo anno Liceo Istituto Rota 8.08; Mattia Malugani 9.09, quarto anno Badoni e Simone Valsecchi, che ricopre la carica di Consigliere comunale, 97/100, quinta superiore Fiocchi.

Il sindaco li ha citati come esempio per gli altri studenti ervesi e per l’intera comunità, augurando loro i migliori successi nello studio e nel lavoro e, successivamente, ai neo, diciottenni di essere parte attiva nelle associazioni locali e in futuro nella vita amministrativa del comune.

La cerimonia si è conclusa con la consegna ai neo diciottenni e ai premiati del calendario 2025 dell’Avis di Calolziocorte alla presenza della presidente Roberta Galli e una lettera di invito e conoscenza alla donazione sottoscritta anche dal gruppo Aido di Calolziocorte, con la presenza del presidente Alberto Bosisio e dall’Admo di Lecco con il consigliere Andrea Giovanzana. La consigliera alle Politiche Giovanili Ilaria Carsana si è associata alle parole di ringraziamento del sindaco complimentandosi con i giovani presenti.