Erve premia gli studenti meritevoli e consegna la costituzione ai neo diciottenni

Borse di studio a Aida Corti (licenza media) e Mattia Malugani (maturità)

Il sindaco Valsecchi ha rinnovato l’invito ai giovani a farsi parte attiva della comunità

ERVE – Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Erve, dopo la lettura da parte del sindaco dell’art. 49 della Costituzione, consuetudine iniziata nel 2019 con la lettura dell’ art. 1, ha sospeso i lavori per passare alla cerimonia di assegnazione di due premi al merito scolastico assegnati a Aida Corti (premio ritirato da papà Stefano) che ha concluso il ciclo alla scuola secondaria di primo grado Caterina Cittadini con il risultato di 9/10 e Mattia Malugani, 5° anno Istituto Badoni con 100/100.

Il sindaco Giancarlo Valsecchi e l’assessore all’Istruzione Laura Pigazzini hanno espresso parole di elogio nei loro confronti augurando altrettanti successi nello studio e nella futura attività lavorativa. Successivamente si è proceduto alla consegna della Costituzione e della tessera elettorale ai neo diciottenni. Il sindaco e la consigliera delegata alle politiche giovanili Ilaria Carsana hanno invitato i neo diciottenni a leggere un articolo della Costituzione invitandoli a prendere parte alla vita attiva del paese attraverso il voto e alle varie iniziative comunitarie.

Sono poi intervenuti, Claudia Bolis per il Gruppo Avis di Erve, Lionello Cattaneo presidente Avis Calolziocorte e Giuseppe Saponara presidente Admo Lombardia che hanno consegnato il calendario 2026 realizzato dall’Avis di Calolziocorte e una lettera di invito e conoscenza alla donazione. I lavori del consiglio comunale sono stati poi ripresi con l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.