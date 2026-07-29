Erve si prepara a festeggiare: torna la Sagra E…State a Erve con la 23^ edizione

Dal 31 luglio all’11 agosto un ricco calendario di appuntamenti tra cucina, musica, sport e tradizione

In programma anche la storica Sagra della Polenta e una mostra fotografica dedicata ai ricordi del paese

ERVE – Erve si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da venerdì 31 luglio a martedì 11 agosto torna infatti la Sagra E…STATE A ERVE, giunta alla sua 23ª edizione, con un calendario ricco di iniziative dedicate alla buona cucina, alla musica e alla voglia di stare insieme.

Per quasi due settimane il paese si animerà con numerose serate pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, confermando una manifestazione ormai diventata un appuntamento tradizionale dell’estate in Valle San Martino.

Tra gli eventi principali spicca la Giornata di sport e giochi a squadre, in programma domenica 2 agosto, occasione di divertimento e partecipazione per grandi e piccoli. Domenica 9 agosto sarà invece protagonista la Sagra della Polenta, che quest’anno raggiungerà la 31ª edizione, rinnovando una delle tradizioni gastronomiche più amate del territorio.

La manifestazione si concluderà martedì 11 agosto con il consueto spettacolo pirotecnico, previsto alle ore 22.30, che accompagnerà il gran finale della festa.

Accanto agli appuntamenti gastronomici e musicali, spazio anche alla memoria e alla storia locale. Da sabato 1 agosto e per tutta la durata della manifestazione, oltre che nella giornata di sabato 15 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Se regòrdet i tép indré?”, allestita nella Sala Consiliare del Municipio di Erve dalla Biblioteca Civica.

L’esposizione nasce grazie anche al prezioso contributo del volontario Giuseppe Ripamonti e propone un viaggio attraverso immagini e ricordi del passato, raccontando volti, luoghi e momenti della comunità ervese.

L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 1 agosto alle ore 21. Durante la serata si terrà anche la premiazione dei vincitori del concorso fotografico della manifestazione “4 Passi tra il Verde e… i Sapori di Erve”.

Gli organizzatori ricordano inoltre che nelle giornate domenicali è consigliato raggiungere Erve utilizzando gli autobus di linea in partenza da Calolziocorte, così da facilitare gli spostamenti e vivere la festa in modo più sostenibile (Orari e informazioni sono disponibili sul sito www.lineelecco.it).

Con E…STATE A ERVE il paese si prepara dunque ad accogliere l’estate con un programma che unisce tradizione, gastronomia, cultura e socialità, valorizzando ancora una volta le eccellenze e lo spirito della comunità locale.