Erve, tutto esaurito per la sagra della polenta

Ha colto nel segno la manifestazione promossa ieri, domenica, dalla Pro Erve

La giornata è stata impreziosita dall’esibizione della fanfara dei bersaglieri La Garibaldina

ERVE – Grandissimo successo ieri, domenica, per la 26esima edizione della sagra della polenta organizzata dalla Pro Erve.

Tantissime le persone, tra cui anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio, che hanno voluto raggiungere il paesino posto in cima alla Valle San Martino per partecipare alla manifestazione e prendere un po’ di fresco.

La kermesse ha fatto registrare il tutto esaurito tanto che non vi era più spazio per parcheggiare le proprie auto in paese. La giornata ha visto l’esibizione della fanfara dei bersaglieri “La Garibaldina” di Treviolo che ha concluso la festa con un concerto

che si è tenuto alla chiesetta eretta dal gruppo alpini di Erve in onore dei caduti di tutte le guerre.