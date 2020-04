Erve. Uova per i bambini e mascherine per tutti, Protezione Civile al lavoro

Nel pomeriggio di oggi la distribuzione

“Tutta la comunità ringrazia i volontari per il prezioso operato”

ERVE – Il gruppo della Protezione Civile al lavoro nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, per distribuire a tutti gli ervesi le tanto attese mascherine chirurgiche ricevute dalla Protezione civile e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese.

“Io e il vice sindaco Paolo Crespi abbiamo voluto ‘addolcire’ la Pasqua a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e primaria donando a loro un uovo pasquale – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. In un momento così difficile per tutti, l’intera comunità ha apprezzato l’operato dei volontari che prestano quotidianamente il loro servizio. Dogana permettendo, siamo in attesa di un’importante fornitura di mascherine che verrà prossimamente consegnata porta a porta”.