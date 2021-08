Erve. Verifiche lungo la Sp181, da oggi senso unico alternato

Restringimento di carreggiata sul lato di valle tra il km 31+250 e il km 31+550

Limitazioni anche per i mezzi alti più di 3,5 metri e lunghi più di 10 metri

ERVE – Dalle ore 14 di oggi, venerdì 6 agosto, e sino a successiva revoca verrà istituito il senso unico alternato lungo la strada provinciale 181, nel territorio comunale di Erve. Viste le caratteristiche costruttive della strada che conduce a Erve e in particolare

considerato il tempo trascorso dalla sua realizzazione, si è ritenuto opportuno procedere, al fine della miglior conservazione dell’infrastruttura e in attesa dei risultati delle verifiche in corso, al restringimento della carreggiata sul lato di valle nel tratto tra il chilometro 31+250 e il chilometro 31+550.

Dalle ore 14 di oggi, 6 agosto: