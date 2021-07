Dopo Pescate, passo indietro anche del Comune di Calolzio

Niente maxischermo in piazza per vedere la finale degli Europei

CALOLZIO – “Si comunica che, causa difficoltà tecniche e anche al fine di evitare affollamenti difficilmente controllabili, l’Amministrazione non procederà alla proiezione della finale dei Campionati Europei sul maxischermo di piazza Vittorio Veneto”.

E’ quanto fa sapere il sindaco di Calolzio, Marco Ghezzi, sull’evento in centro che avrebbe riunito i calolziesi davanti al maxischermo per tifare Italia alla finalissima degli Europei, in programma domenica.

Una rinuncia che arriva dopo quella di Pescate, anche questa comunicata dal sindaco Dante De Capitani, decisamente contrariato per l’affluenza incontrollata, i rifiuti lasciati nel parco e qualche danno agli arredi urbani. Fatti che hanno spinto il Comune di Calolzio a muoversi nella stessa direzione.

A Lecco resta invece confermata, salvo ulteriori sviluppi, la serata in programma alla Piccola (l’area del mercato) dove sarà possibile assistere alla partita.