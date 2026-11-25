Al momento, se l’operazione andasse a buon fine, non si sa quali negozi ci saranno : “E’ prematuro”

Tra le maggiori criticità c’è il nodo viabilità: “Sicuramente possiamo migliorare la situazione”

CALOLZIOCORTE – Una Commissione Territorio particolarmente partecipata quella che si è svolta mercoledì sera a Calolziocorte. All’ordine del giorno l’incontro con la proprietà che ha acquisito le ex Trafilerie Brambilla e che ha presentato un progetto di massima per la rigenerazione dell’area, che prevede la demolizione completa dei fabbricati esistenti ormai obsoleti, la bonifica dell’area qualora ce ne fosse la necessità e nuove edificazioni destinate a terziario commerciale (“in maniera prevalente, se non esclusiva”) con superficie edificatoria di circa 8.000 metri quadrati, di molto inferiore all’esistente.

Dopo la prima commissione in cui si rendeva nota la proposta e si cominciava a esplorare la possibilità di concedere la trasformazione dell’area, anche su sollecitazione dei consiglieri di minoranza è stato organizzato l’incontro con la proprietà per avere qualche chiarimento in più sui progetti. Presenti Francesco Manzi, in rappresentanza della proprietà in capo all’immobiliare MIF (la stessa che ha creato, sempre in corso Europa, l’insediamento Aldi-McDonalds) e l’avvocato Bonomi.

A chiedere chiarimenti sono stati in particolare i consiglieri di minoranza Diego Colosimo (Cambia Calolzio) e Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune) che hanno messo sul tavolo, in primis, il problema della viabilità e poi hanno cercato di capire se c’era già un’idea della tipologia dei negozi destinati per quello spazio.

“MIF è una società di investimenti – ha detto Manzi – compriamo immobili dismessi e in rigenerazione urbana e lavoriamo con le amministrazioni nella massima partecipazione. Stiamo parlando di un contesto interessante, ma i fabbricati ormai obsoleti non sono più utilizzabili e poi c’è l’incognita della bonifica. Allo stato attuale abbiamo le chiavi ma non siamo ancora entrati nell’area. Per noi si tratta di operazioni anche finanziarie e ci presentiamo all’amministrazione in maniera molto aperta. Noi siamo un gruppo che mette a reddito gli edifici, perciò la cosa deve funzionare, abbiamo ipotizzato solamente un numero per far stare in piedi l’iniziativa”.

Rispetto a tutti i passaggi burocratici che richiede una iniziativa del genere la proprietà, come fa di solito, si affiderà a tecnici qualificati ma ci sono due questioni sulle quali hanno detto di non voler prescindere: il miglioramento della viabilità e i benefici ambientali.

“Questo tipo di aree di rigenerazione urbana più vengono lasciate lì e peggio è perché si creano complicazioni – ha aggiunto l’avvocato Bonomi -. Noi siamo disponibili a investire nella massima evidenza, portando avanti un’interlocuzione con l’amministrazione e con la più ampia partecipazione di tipo urbanistico e ambientale. Non immaginiamo infatti di intervenire mediante la normativa più accelerativa della rigenerazione perché siamo consapevoli che si tratta di un piano complesso che necessita di un’ampia partecipazione collettiva”.

“Tutti siamo contenti che l’area venga rigenerata – ha detto la consigliera Mazzoleni -. Il problema è capire meglio cosa verrà realizzato lì. Cosa possiamo dire alla gente di Calolzio? Avete un’idea se ci sarà un supermercato, un negozio di elettronica o cos’altro? E poi c’è la questione viabilità già critica in quella zona”.

“Al momento non sappiamo dire quali negozi ci saranno, dipende da tanti fattori, è ancora prematuro – ha risposto Manzi -. Credo che il territorio dovrebbe gioire perché di solito portiamo il bene, non il male. Di sicuro non nascondiamo nulla. Sappiamo bene che ci sarà da intervenire sulla viabilità perché in zona ci sono il poliambulatorio e un supermercato, la questione sarà affidata ai tecnici. Sicuramente possiamo migliorare la situazione”.

L’assessore Cristina Valsecchi, nel ruolo di presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, ha messo sul tavolo le possibili conseguenze che può avere un’operazione del genere sui piccoli negozi di vicinato: “La nascita di una struttura del genere da un lato può migliorare quell’area, ma dall’altro può voler dire uccidere i negozi del centro”.

Manzi ha risposto che può fornire degli studi che smentiscono questa lettura, al contrario una situazione del genere potrebbe avere ricadute positive anche per loro.

In conclusione il sindaco Marco Ghezzi ha cercato di tirare le fila di questo primo confronto: “Questa amministrazione adesso dovrà fare sintesi rispetto a quanto emerso stasera. Ringrazio la proprietà per aver accettato questo momento di confronto che non era affatto scontato. L’obiettivo di questa riunione era capire se proseguire su questo percorso, avendo sempre ben chiaro che l’interesse principale è quello dei cittadini di Calolziocorte”.