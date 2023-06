Festa a tema “Promessi Sposi” per gli asili paritari della Val San Martino

Une bel momento al Castello dell’Innominato di Somasca con don Andrea, don Daniele e don Marcello

Dopo il matrimonio di Renzo Lucia, i bambini hanno applaudito e augurato ai due protagonisti una buona vita insieme

VALLE SAN MARTINO – Grande festa per la conclusione dell’anno scolastico delle scuole dell’infanzia paritarie della rete della Valle San Martino (Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago). Venerdì 9 giugno a Somasca si sono riuniti i bambini con le loro famiglie e il personale delle tre scuole per un momento conclusivo di condivisione.

“L’anno scolastico è iniziato a settembre con l’arrivo di tre lucie sul lago di Vercurago. Volevamo concludere questo anno dedicato al Manzoni con un altro evento speciale – hanno spiegato le insegnanti -. I presidenti (don Andrea, don Daniele e don Marcello), il personale delle tre scuole e i volontari si sono travestiti a tema I Promessi Sposi. Abbiamo voluto concludere la storia del Manzoni che abbiamo trattato lungo questi 10 mesi proprio nel Castello dell’Innominato a Somasca“.

Lungo la salita le famiglie hanno potuto anche vedere le Cappellette di San Girolamo, la vita del Santo è stata raccontata negli ultimi mesi ai bambini. Dopo il matrimonio di Renzo Lucia, officiato dai tre presidenti non poteva mancare il banchetto di nozze presentando una torta speciale. Contenti i bambini hanno applaudito e augurato ai due protagonisti di questa bellissima avventura buona vita insieme. Dopo un pic nic sul prato con tutte le famiglie, si è concluso con un momento di canto con il maestro Caccialanza. “Ringraziamo tutte le persone che hanno dato una mano, in particolare i padri Somaschi e la trattoria ‘La Rocca” per la disponibilità e l’attenzione verso le nostre famiglie. Un ringraziamento anche ai Firlinfeu di Lecco”.