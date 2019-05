E’ tutto pronto per la nuova edizione della Festa del Pascolo al via giovedì

Sabato 25 maggio il tradizionale appuntamento con la Lucciolata che compie 40 anni

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte è tutto pronto per la Festa del Pascolo. Giovedì 23 maggio prenderà il via la Festa Patronale della parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth – Oratorio Papa S. Giovanni Paolo II.

Appuntamento clou sabato 25 maggio con la Lucciolata, la tradizionale camminata non competitiva di 5 km che negli ultimi anni ha visto una sempre più crescente partecipazione:

1.083 nel 2015

1.500 nel 2016

1.583 nel 2017

1.641 nel 2018

Quest’anno raggiungerà la 40^ edizione (la 1^ edizione risale al 1980 senza alcuna interruzione negli anni). In occasione del 40° è stata messa a disposizione dei partecipanti una maglietta tecnica celebrativa al prezzo di 15 euro.

Il costo per la partecipazione rimane invariato a 5 euro e verrà regalato a ogni partecipante uno scalda-collo.

Quest’anno sarà la prima edizione della festa per il nuovo parroco don Andrea Pirletti, arrivato a settembre, che guiderà i circa 130 volontari impegnati per la buona riuscita della festa.

“Sarà anche l’occasione per mettere in bella mostra tutti i lavori di ristrutturazione effettuati dopo l’edizione dello scorso anno che hanno compreso la nuova area giochi per i bimbi e il nuovo salone intitolato ai ‘Volontari’ già inaugurati l’11 novembre scorso oltre che alla realizzazione della nuovissima cucina il cui completamento è stato ultimato proprio in questi giorni”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA