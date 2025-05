Festa della Mamma: a Monte Marenzo raccolti 1.480 euro con le Azalee della Ricerca

Consegnate tre azalee dal significato speciale

Anche quest’anno la Polisportiva Monte Marenzo è scesa in campo nella lotta contro i tumori

MONTE MARENZO – Il grande cuore dei cittadini di Monte Marenzo e dei paesi limitrofi batte sempre per la solidarietà: raccolti 1.480 euro con le Azalee della Ricerca. Domenica 11 maggio, in occasione della 39^ edizione della Festa della Mamma, si è celebrata questa ricorrenza anche presso il Municipio di Monte Marenzo.

Anche quest’anno la Polisportiva Monte Marenzo è scesa in campo con l’Azalea della Ricerca, fiore simbolo della salute e della lotta contro i tumori. Grazie ai progressi della ricerca, oggi due donne su tre colpite da tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi. Un regalo speciale, dal significato unico: acquistare un’azalea significa contribuire attivamente alla ricerca scientifica.

La Polisportiva, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte e la UILDM – Sezione di Lecco, ha donato tre Azalee della Ricerca. La prima è stata consegnata da Angelo Fontana e Giacomo Milani presso l’abitazione della signora Letizia Paola, residente nella frazione Levata. Ad accoglierli anche il figlio Mario La consegna anticipa una ricorrenza importante: il prossimo 28 giugno Letizia compirà 100 anni. Tre giorni prima, Mario aveva detto alla madre: “Domenica arrivano quelli della Polisportiva per portarti un’azalea per la Festa della Mamma”. Lei gli ha risposto con un sorriso: “Allora sei contento anche tu che mi fanno festa?” “Sì, certo, certo,” ha replicato il figlio con affetto.

La seconda Azalea è stata donata a Laura Rigoni, mamma di due figli e cittadina di Calolzio, per il suo impegno costante nel sociale. Laura è responsabile delle scuole per la maratona Telethon e coordina il servizio civile universale della sezione provinciale UILDM.

La terza Azalea è stata dedicata alle tante mamme e nonne del gruppo “Beck” – diminutivo di “Stambeck” – di Lecco. Donne che, oltre a dedicarsi alla famiglia, trovano il tempo per camminare insieme sui nostri bellissimi monti, condividendo l’amore per la natura. Il fiore è stato un riconoscimento del loro impegno e rispetto per l’ambiente. Ha ritirato l’Azalea Monia Valsecchi come rappresentante del gruppo.

Alla premiazione erano presenti il sindaco Paola Colombo, Gerolamo Fontana presidente del Uildm di Lecco e Angelo Fontana della Polisportiva, Maristella Hopler del Gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte.