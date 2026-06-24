Festa d’Estate alla Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte

Presso il Centro Diurno “S. Giuseppe” un pomeriggio all’insegna della musica, dell’allegria e della condivisione

Nel salone erano presenti 35 ospiti: 24 del Centro Diurno Integrato e 11 del reparto Glicine

CALOLZIOCORTE – Presso il Centro Diurno “San Giuseppe” della Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte si è svolto un piacevole pomeriggio all’insegna della musica, dell’allegria e della condivisione. Con gli amici Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, l’iniziativa ha riscosso ancora una volta un ottimo successo.

Prima dell’inizio dello spettacolo, Gabriele ha salutato tutti gli ospiti invitandoli a scegliere personalmente le canzoni che desideravano ascoltare e, soprattutto, a cantare insieme. L’invito è stato accolto con entusiasmo, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente e partecipata. Successivamente, Gabriele ha presentato Angelo Fontana come rappresentante di Telethon Monte Marenzo. Appena gli ospiti hanno sentito nominare Monte Marenzo, è scattato un caloroso applauso, anche perché nella struttura sono presenti alcune persone provenienti dal paese.

Nel salone erano presenti 35 ospiti: 24 del Centro Diurno Integrato e 11 del reparto Glicine. Le canzoni degli Anni ’60, ’70 e ’80 hanno fatto riaffiorare tanti bei ricordi, riportando alla mente momenti felici del passato. Non sono mancati i canti popolari e i balli tradizionali, come la mazurka e il valzer.

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Tra i protagonisti della festa anche la responsabile Norma Perego, che ha condiviso un ballo con gli ospiti, e Danilo Secomandi, che ha danzato con la mamma Angela, di 89 anni, regalando a tutti un momento di grande tenerezza. Presenti anche i preziosi volontari Loris Testa e Donatella Marchetti, sempre disponibili a offrire il loro aiuto e il loro sorriso agli ospiti della struttura.

Al termine del pomeriggio, Gabriele Bolis, come sempre bravissimo nel canto e nell’accompagnamento musicale con la fisarmonica, ha dedicato il tradizionale “Tanti auguri a te” a Ida Disilvestro e al marito Pier Mario Losa, che hanno festeggiato il meraviglioso traguardo dei 65 anni di matrimonio, ricevendo l’affetto e gli applausi di tutti i presenti. È stata una bellissima giornata di amicizia, musica e condivisione, capace di regalare serenità, emozioni e tanti sorrisi agli ospiti, ai familiari, ai volontari e a tutti coloro che hanno partecipato alla festa.