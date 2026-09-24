Festa di S. Michele a Foppenico, saluto a don Matteo e accoglienza di don Andrea e don Mario

Week end di musica, divertimento, buona cucina e iniziative per tutta la famiglia

Venerdì 2 ottobre la Cena in Bianco, su prenotazione, per sostenere la sostituzione del ponticello che collega l’Oratorio al Campo Sportivo

CALOLZIOCORTE – Dal 2 al 4 ottobre torna la Festa di San Michele Arcangelo all’oratorio di Foppenico dedicata alla comunità e alle famiglie del territorio. La festa patronale prende il via venerdì 2 ottobre con la Cena in Bianco, su prenotazione, organizzata per sostenere la sostituzione del ponticello che collega l’Oratorio al Campo Sportivo. A seguire una serata di karaoke, animazione e musica.

Sabato 3 ottobre la festa continua con la staffetta di San Michele con partenza da Treviolo per la benedizione della fiaccola da parte di Don Andrea e arrivo in oratorio alle 19 per l’accensione del braciere. Dalle 17.30 anche l’Open Day della Banda Giuseppe Verdi e dalle 19 aperte cucina, griglieria e pizzeria. La serata continua con l’evento clou della festa: la performance Anni ’90 della cover band IgnoranToon, che farà rivivere le sigle dei cartoni animati più amati in un coinvolgente spettacolo rock.

Domenica 4 ottobre alle ore 16 la tradizionale processione dalla Chiesa di San Michele a Foppenico. A seguire castagnata in Oratorio e la sera pizzeria e cucina aperte. Ingresso libero e gratuito.

Sempre domenica, durante la santa messa delle 10.30, ci sarà il saluto a don Matteo e l’accoglienza di don Andrea, nuovo curato, e di don Mario, nuovo collaboratore pastorale. Tutta la comunità è invitata: famiglie, giovani, adulti e ragazzi.