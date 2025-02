Fiumi Sicuri, volontari al lavoro lungo il torrente Gallavesa

Rimossi alberi e ramiglie dall’alveo del torrente

VERCURAGO – Continua il programma della attività di prevenzione del rischio idrogeologico nell’ambito del progetto “Fiumi sicuri 2025” curate dai volontari della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

Ecco alcune fotografie del lavoro svolto dai volontari impegnati sul torrente Gallavesa in Comune di Vercurago, (tratto in via Cavour) nel giorno 19 febbraio.

Gli stessi hanno rimosso: alberi e ramiglie asportati con difficoltà dall’alveo del torrente successivamente trasportati in discarica. Il lavoro silenzioso e puntuale che continuerà anche su altri torrenti.