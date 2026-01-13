Fondazione Malattie del Sangue ringrazia Calolzio per l’impegno nella raccolta dei tappi

1.300 Kg di tappi in plastica e sughero, risultato frutto della collaborazione di tanti

Il ricavato finanzia progetti di ricerca biologica e genetica, studi clinici, acquisto di strumenti per i laboratori, borse di studio

CALOLZIOCORTE – La Fondazione Malattie del Sangue (reparto di Ematalogia dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), attraverso il presidente Roberto Cairoli, ha ringraziato il comune di Calolziocorte per la partecipazione alla raccolta dei tappi di plastica e sughero.

L’intero ricavato della raccolta finanzia progetti di ricerca biologica e genetica, studi clinici, acquisto di strumenti per i laboratori, borse di studio. L’iniziativa si caratterizza oltre che per il valore della azione solidale messa in atto e l’attenzione alle tematiche ecologico-ambientali, anche per la valorizzazione della collaborazione e della disponibilità di enti e organizzazioni diversi che, aderendo, danno prova di sensibilità e di unità d’intenti per uno finalità sociale.

“Nel 2025 a Calolziocorte la raccolta è stata di 1.300 Kg di tappi in plastica e sughero, con un incremento di quest’ultima categoria di tappi – ha spiegato l’assessore Tina Balossi -. Il frutto di questo ottimo risultato è l’impegno e la collaborazione di scuole, parrocchie, associazioni, ditte private, Protezione Civile e singoli cittadini anche di Comuni limitrofi, ai quali vanno i nostri ringraziamenti”.

Ricordiamo inoltre la disponibilità della Pro Loco calolziese di via F.lli Calvi 1 quale “Punto di raccolta” per i cittadini, nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12. Saranno benvenuti altri soggetti e realtà che vorranno aderire alla raccolta.

Complessivamente, nel corso 2025 sono stati raccolti 86.600 kg di tappi di plastica e 26.600 kg di tappi di sughero, per un valore complessivo di 31.300 euro al netto delle spese.