Amministrazione alla caccia di fondi per due progetti

Si tratta di reperire una cifra tra gli 80 e i 100 mila euro

CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte al lavoro per trovare fondi (una cifra che va dagli 80 ai 100 euro) per realizzare due progetti nella zona delle case Aler di Foppenico. In particolare, nel consiglio comunale in programma venerdì 29 aprile, sarà approvata una convenzione tra i comuni di Calolziocorte e Pasturo (in origine c’era anche Olgiate Molgora che poi ha rinunciato) per la gestione associata della richiesta di finanziamento per interventi di rigenerazione urbana.

Nel caso si riuscissero ad attenere i fondi (impresa non semplice visto che saranno soddisfatte le esigenze di circa il 10% dei partecipanti al bando) l’idea del comune è quella di realizzare un’area fitness simile a quella realizzata al Lavello nella porzione di terra che nei mesi scorsi era stata oggetto di bonifica. Il progetto prevede di sistemare un’ulteriore area verde più a ridosso della strada provinciale dove l’idea sarebbe quella di creare un campetto da gioco con l’installazione di canestri.