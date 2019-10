Foppenico for Telethon: P.R.M. Live & Friends tornano sul palco per la ricerca

Il concerto sabato 26 ottobre all’oratorio di Foppenico

Artisti di alto livello: “La sfida è riuscire a battere il record di 4011 euro”

CALOLZIOCORTE – P.R.M. Live & Friends tornano sul palco per la 5^ edizione di Foppenico for Telethon. Un appuntamento che negli anni è stato capace di entrare nel cuore di tante persone che, ogni volta, partecipano con tanta generosità.

L’elevata qualità artistica della serata e l’ottima organizzazione sono i tratti distintivi di un evento diventato imperdibile: “Anche quest’anno, dopo mesi di lavoro, siamo riusciti a mettere in piedi il concerto con la P.R.M. Live & Friends – ha detto Mino Valsecchi anima e organizzatore dell’evento -. Per noi è un grande orgoglio visto che questo concerto, a livello di raccolta fondi, nella passata edizione di Telethon, è stato il 3° in assoluto in provincia”.

4.011 euro questa la cifra record da battere il prossimo 26 ottobre: “Sarà una bella sfida, ovviamente l’invito è sempre il solito: essere generosi per aiutare la ricerca scientifica nella lotta alle malattie genetiche”.

Un ringraziamento doveroso agli sponsor: “Sono tutti amici che ci danno una grossa mano, senza il loro sostegno la raccolta fondi non potrebbe raggiungere certe cifre”.

Come al solito il pubblico potrà godere di uno spettacolo di alto livello: “Negli anni il livello degli artisti è sempre cresciuto e anche quest’anno le attese non saranno deluse. Il prossimo 26 ottobre sul palco saliranno artisti di grande valore a partire dall’amico Franco Giaffreda che, ancora una volta, ha accettato l’invito e si esibirà nella parte finale del concerto”.

A Foppenico anche i maestri Renato Matarrese (sassofono) e Matteo Longo (basso), Walter Rivolta (batteria), Letizia Balconi (violino). E poi i membri della P.R.M. Live: Mino Valsecchi (tastiere), Roberto Losa (chitarra), Alessio Cattaneo (chitarra), Francesco (chitarra). Sul palco anche i cantanti Sonia, Veronica, Mimmo, Michele, Paola e Miriam.

L’appuntamento, per tutti, è sabato 26 ottobre alle 20.45 nel salone dell’oratorio di Foppenico (piazza Verdi – Calolziocorte).