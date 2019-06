Foppenico. Un centinaio di partecipanti alla prima “Tri pass ‘na curseta”

Al via la 1^ edizione della “Tri pass ‘na curseta”

Un centinaio di concorrenti alla partenza

CALOLZIOCORTE – Un centinaio di persone si sono presentate al via questa mattina, 23 giugno, della prima edizione della corsa “Tri pass ‘na curseta per Foppenico” organizzata dall’oratorio San Michele.

La camminata non competitiva di 7 chilometri per le vie della città è partita, puntuale, alle ore 9. A seguire è stata celebrata la Santa Messa alle 11 e alle 12.30, sempre all’oratorio, si è svolto il pranzo in famiglia.

La prima edizione della corsetta si è svolta tra l’allegria dei partecipanti, l’organizzazione ha messo in palio premi per i primi tre classificati maschili e femminili, per il primo Under 10, Under 12, per la famiglia più numerosa e non sono mancate tante sorprese.

GALLERIA FOTOGRAFICA