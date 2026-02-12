Giada Canino porterà la fiaccola olimpica ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026

Una soddisfazione immensa per la campionessa di danza sportiva e simbolo della lotta al bullismo

Il papà: “Non ci siamo ancora resi conto, ma siamo consapevoli che è una cosa che ti capita solo una volta nella vita”

CALOLZIOCORTE – Giada Canino sarà tedofora per i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, mercoledì, e la forte atleta calolziese l’ha accolta con grande emozione e orgoglio.

Campionessa di danza sportiva, Giada Canino in questi anni è diventata anche simbolo della lotta al bullismo dopo aver subito sulla propria pelle l’odioso fenomeno. Grandissima soddisfazione anche da parte di papà Elio e mamma Lella che la sostengono quotidianamente in questo importante percorso.

“E’ stata scelta non solo per i suoi importanti risultati sportivi, ma anche per il prezioso impegno che sta portando avanti contro il bullismo e il cyberbullismo – ha spiegato papà Elio -. Quando l’ho comunicato a Giada non è riuscita a trattenere qualche lacrima: non ci siamo ancora bene resi conto di cosa sta succedendo, ma siamo consapevoli che è una cosa che ti capita solo una volta nella vita”.

La campionessa di danza, quindi, sarà tra i protagonisti della staffetta della fiamma che precederà l’apertura dei Giochi Paralimpici, in programma il 6 marzo prossimo all’Arena di Verona. I dettagli non sono ancora stati comunicati, ma si sa che Giada porterà la fiaccola olimpica il 4 marzo nelle zone vicino Venezia. “Un ringraziamento particolare a Regione Lombardia e all’assessore Lucchini – ha concluso papà Elio – per il sostegno nel percorso che sta compiendo Giada”.

Atleta di Special Olympics, Giada ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 nella danza sportiva (Hip Hop). La sua storia di forza e riscatto è raccontata nel libro “Bulldown. Storia di Giada”. Tanto impegno e sacrifici nella vita così come nello sport tanto che il prossimo 28 febbraio sarà impegnata a Turbigo (MI) nei campionati regionali di danza; mentre dal 19 al 24 maggio, a Lignano Sabbiadoro, parteciperà ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics per centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali Special Olympics.