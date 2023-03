Giornata della cura. Le scuole di Calolzio incontrano il mondo del volontariato

L’iniziativa è stata promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Uno scambio reciproco che ha fatto capire ai ragazzi che tutti possono dare il loro contributo

CALOLZIOCORTE – Anche l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, che fa parte della Rete Italiana Scuole di Pace, ha aderito ieri (1° marzo) con una serie di iniziative previste nel progetto pluriennale “Scuole di pace… per la pace” alla Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta.

Diverse associazioni del territorio hanno incontrato i bambini e i ragazzi portando la loro testimonianza concreta di cittadinanza attiva e raccontare di come si prendono cura degli altri e dell’ambiente con generosità, gratuità e dedizione. Nello specifico alla scuola dell’infanzia di Via Lavello sono stati ospitati i Volontari del Soccorso, in quella di Sala le Guardie Ecologiche e in quella di Foppenico l’associazione “I cocci solidali” di Erve. Alla scuola primaria del Pascolo i bambini hanno incontrato i volontari de “Lo specchio” e dell’Unicef. Alle scuole primarie di Foppenico e Sala hanno portato la loro testimonianza alcune persone dell’associazione del Mato Grosso. Infine, in due classi della scuola secondaria “Manzoni” sono intervenute le volontarie del Sermig.

Gli studenti di Calolziocorte hanno aderito all’iniziativa svolta in oltre 100 città italiane e che ha visto coinvolte 250 scuole. L’esperienza si è rivelata un grande successo con la soddisfazione dei volontari che hanno potuto portare la loro testimonianza alla giovani generazioni che si sono mostrate molto interessate e attente. Uno scambio reciproco che ha fatto capire ai ragazzi che tutti possono dare il loro contributo che non deve essere necessariamente economico ma può essere in termine di tempo speso per gli altri.

La giornata del 1° marzo ha dato il via nelle scuole dell’Istituto Comprensivo alla riflessione sul tema della pace che verrà stimolata dai docenti in diverse modalità e con diverse esperienze, tra le quali l’incontro con gli educatori di Emergency e di Mani Di Pace. Tutto ciò in preparazione della Settimana della Pace 2023, in cui i bambini porteranno sul territorio alla cittadinanza i loro messaggi di pace attraverso slogan, poesie, canti, distribuzione di oggetti simbolici e altro. L’iniziativa culminerà nel giorno della pace e della poesia del 21 marzo.