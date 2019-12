Giovane dottoressa di Torre de’ Busi campionessa a L’Eredità

Erica Crivicich è la nuova campionessa del quiz condotto da Flavio Insinna

Stasera sarà di nuovo su Rai 1 per cercare di portare a casa il montepremi

TORRE DE’ BUSI – “Abbiamo una nuova meravigliosa campionessa, un medico che sogna di fare l’endocrinologo… domani ci riproviamo”. Così il conduttore Flavio Insinna ha salutato il pubblico al termine della puntata de L’Eredità andata in scena ieri, lunedì 9 dicembre, su Rai 1. La giovane nuova campionessa del famosissimo quiz televisivo è Erica Crivicich di Torre de’ Busi: laureata in medicina, da più di dieci anni non si taglia i lunghissimi capelli.

Una bellissima partita la sua: dopo aver eliminato tutti gli avversari ha conquistato l’accesso alla fase finale. Al suo primo tentativo, però, non è riuscita ad indovinare la soluzione de La Ghigliottina e a vincere il montepremi della serata che, dopo vari dimezzamenti, valeva 10.000 euro.

Giorni, mettere, cartello, vendita e fermata: Erica per portarsi a casa il gruzzoletto avrebbe dovuto trovare la parola in relazione con tutti questi termini. Sulla scheda ha scritto “obbligo” ma la soluzione era l’esatto contrario… “divieto”. Poco male, la dottoressa di Torre de’ Busi ci riproverà oggi, martedì. L’appuntamento è alle ore 18.45 su Rai 1… vedremo se questa volta Erica avrà maggior fortuna.