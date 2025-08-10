Gli Alpini di Calolzio compiono 95 anni, ecco il programma dei festeggiamenti

19, 20 e 21 settembre: tre giorni di ricordi ed eventi

Domenica la grande sfilata da Foppenico a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Saranno tre giorni intensi quelli del 19, 20 e 21 settembre per il gruppo alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte che si prepara a festeggiare l’importantissimo traguardo del 95° anniversario di fondazione. Una lunga storia sempre fondata sui valori alpini a partire dalla solidarietà e da una costante presenza all’interno della comunità.

La giornata clou è quella di domenica 21 settembre con la grande sfilata che attraverserà Calolziocorte, dalla frazione Foppenico fino al centro città. La giornata proseguirà con i discorsi ufficiali e la celebrazione della Santa Messa, prima del rancio alpino tutti insieme.