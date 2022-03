Gli Alpini di Calolzio nei supermercati per una raccolta in favore dei bimbi dell’Ucraina

Sabato 12 marzo, per tutto il giorno, le penne nere raccoglieranno alimenti e generi di prima necessità

Gli aiuti verranno inviati attraverso l’associazione Pro Infanzia – Bambini di Cernikow

CALOLZIOCORTE – Di fronte ai terribili fatti che stanno travolgendo l’Ucraina e alla grande mobilitazione per fornire un aiuto immediato alle popolazioni colpite dalla guerra, gli Alpini di Calolziocorte non potevano restare indifferenti e hanno risposte presente. Le Penne Nere del gruppo Pippo Milesi hanno deciso di attivarsi e promuovere una raccolta in favore dei bambini di Cernikow.

Sabato 12 marzo gli alpini saranno presenti tutto il giorno presso i supermercati Conad, Iperal, MD, Acqua e Sapone per raccogliere viveri a lunga conservazione (olio in lattina, tonno, latte, frutta secca, biscotti, alimenti in scatola e non in vetro) e prodotti per la cura della persona (pannolini per bambini, detergenti, sapone, disinfettanti).

Il frutto della raccolta verrà consegnato senza alcuna intermediazione ma attraverso il canale che ha già visto in passato la collaborazione con l’associazione Pro Infanzia – Bambini di Cernikow che da 25 anni organizza soggiorni nel nostro territorio per circa 400 bambini ucraini.