Gli alunni della primaria di Carenno donano un volto nuovo al centro sportivo

Un murales per colorare sogni e fantasia: inaugurata l’opera creata con l’artista Pierluigi Pintori

Un bell’esempio di come l’arte possa diventare strumento educativo e occasione di crescita collettiva

CARENNO – Una serata ricca di emozioni, colori e partecipazione ha accompagnato ieri l’inaugurazione del nuovo murales che da oggi dona un volto completamente rinnovato al Centro Sportivo di Carenno. Nonostante i nuvoloni grigi che per tutta la serata hanno minacciato la pioggia, la festa si è svolta in un clima di entusiasmo e condivisione, animata da letture, canti e dalla presenza di numerose famiglie accorse per ammirare il risultato del lavoro svolto dai bambini.

L’opera è il frutto del laboratorio didattico “Carta Fiaba”, ideato e coordinato dall’artista Pierluigi Pintori per la scuola primaria. Il progetto ha accompagnato gli alunni in un percorso creativo basato sull’osservazione delle immagini, sulla loro scomposizione e sulla successiva invenzione di racconti fantastici. Proprio da queste storie, nate dall’immaginazione dei bambini, hanno preso forma le idee che hanno ispirato il murales.

Guidati dall’artista durante tutto il percorso svolto in classe, gli alunni hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. Spinti dall’entusiasmo e dai colori vivaci messi a disposizione, hanno riempito le forme tracciate dall’artista Pintori, contribuendo alla creazione di uno sfondo magico e suggestivo che richiama i mondi fantastici esplorati durante il laboratorio. “L’iniziativa rappresenta un bell’esempio di come l’arte possa diventare strumento educativo e occasione di crescita collettiva, valorizzando la creatività dei più piccoli e rafforzando il loro senso di appartenenza alla comunità” hanno detto le insegnanti.

Al termine della cerimonia inaugurale, Pierluigi Pintori ha apposto la sua firma sull’opera, suggellando un progetto che resterà nel tempo come testimonianza dell’impegno, della fantasia e della creatività dei giovani artisti protagonisti. “Il murales non è soltanto un intervento estetico, ma un segno concreto della capacità dei bambini di trasformare idee, racconti e sogni in un’opera condivisa capace di arricchire uno spazio pubblico e renderlo più accogliente per tutti”.