Gli anziani di Calolzio a pranzo per il tradizionale scambio di auguri

Settanta persone hanno partecipato alla proposta di Avac

Il presidente Carenini: “Grazie a tutti per l’impegno profuso”

CALOLZIOCORTE – Una settantina di persone si sono ritrovate ieri, domenica, per il consueto scambio di auguri natalizi con l’Associazione Volontari Anziani di Calolziocorte. Il gruppo si è ritrovato a pranzo e il presidente Erminio Carenini ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti: “Grazie a tutti per l’impegno profuso durante il corso dell’anno, impegno che si è concretizzato in un’associazione più frequentata e più presente sul territorio”.

Un grazie è stato rivolto all’amministrazione comunale, in particolare all’assessore ai servizi sociali Tina Balossi per la concreta collaborazione: “Questo circolo virtuoso ha fatto nascere nuove proposte e nuovi intrecci con la Casa Madonna della Fiducia, il Cdd Rugiada e gli ospiti Asst dell’Annettina Ruegg.

Molto apprezzata la lettura di una poesia dialettale scritta dalla signora Marinella.