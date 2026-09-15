Gli studenti della primaria di Vercurago in classe con il diario dell’Avis

Un progetto iniziato lo scorso anno e riproposto anche per l’anno scolastico 2026/2027

“E’ fondamentale essere presenti sul territorio, coinvolgendo con iniziative diversificate tutta la popolazione”

VERCURAGO – L’AVIS Vercurago ha donato un diario a tutti gli studenti della scuola primaria di Vercurago. Un progetto iniziato lo scorso anno e riproposto anche per l’anno scolastico 2026/2027. La consegna è stata effettuata nella mattina di oggi, 15 settembre.

All’interno ci sono pagine che parlano di Avis, giochi e spazi per la creatività dei ragazzi, ma sono stati inseriti anche i disegni che gli studenti hanno realizzato insieme agli insegnanti lo scorso anno, approfondendo e trattando tematiche e problematiche di attualità come la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta, la protezione delle api… ma anche la violenza di genere e l’emancipazione della donna.

“AVIS Vercurago ritiene fondamentale essere presente sul territorio, coinvolgendo con iniziative diversificate tutta la popolazione, suddivisa per le varie fasce di età con progetti svariati per sensibilizzare tutti sull’importanza e sul valore del dono e del donare”.