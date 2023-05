Gli studenti della scuola Cittadini al lavoro insieme agli Alpini di Calolzio

I ragazzi hanno aiutato le Penne Nere a ripulire alcuni parchi della città

CALOLZIOCORTE – Due giorni di lavoro per gli Alpini del gruppo Pippo Milesi di Calolziocorte in collaborazione con i ragazzi della scuola media Caterina Cittadini. Nella giornata di ieri, in particolare, si sono occupati della pulizia di alcuni parchi della città: il parco del Monumento ai Caduti, il parco Don Gnocchi e una parte di corso Dante.

Nella mattinata di oggi, invece, i giovani studenti hanno dato una mano agli Alpini guidati dal capogruppo Claudio Prati nel taglio dell’erba nel parco tra via Istria e via Guglielmo Marconi. “Ringraziamo gli studenti della Caterina Cittadini per averci dato una mano in queste attività – ha detto il vicecapogruppo Valentino Mainetti -. E’ stato un bel modo per sensibilizzarli e contribuire tutti assieme a far qualcosa per la nostra città”.