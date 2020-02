Gli studenti delle medie a lezione di solidarietà, torna la Settimana dei Valori

I ragazzi incontrano le associazioni del territorio

CALOLZIOCORTE – Da lunedì 10 febbraio torna la Settimana dei Valori, un’iniziativa nata negli anni ’90 e che dal 2006 ha assunto la forma attuale che permette ai ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte di entrare in contatto con diverse associazioni del territorio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, venerdì, nella scuola di via Nullo a Calolziocorte. Insieme alla dirigente Concetta Rita Cardamone e al professor Massimo Tavola c’erano anche i rappresentanti di alcune associazioni locali. “E’ vero che quando si fa del bene non lo si fa per mettersi in mostra e pubblicizzare questa iniziativa potrebbe sembrare un po’ in contrasto – ha detto il professor Tavola – ma secondo noi è giusto che le cose belle vadano dette. La Settimana dei Valori è una vetrina di ciò che di bello c’è nella nostra società oltre a essere un’iniezione di positività per le nostre scuole perciò è giusto comunicarla e farla sapere”.

“Una cosa che non si dice non si conosce – ha aggiunto la dirigente Cardamone -. Credo molto nei valori e nelle associazioni che aiutano a dare di più a chi ha di meno. E credo molto nella formazioni degli alunni attraverso l’esperienza, perciò grazie alle associazioni, al professor Tavola e a tutti gli insegnanti che collaborano per la realizzazione di questa iniziativa. I valori vanno trasmessi con grande forza e energia perciò li dobbiamo ‘sconvolgere’ i nostri ragazzi”.

Le vere protagoniste della Settimana dei Valori saranno le associazioni che coinvolgeranno gli studenti facendo toccare con mano ciò che fanno e magari fare in modo che in futuro siano proprio loro a mettersi a disposizione in prima persona. Alla presentazione hanno partecipato i rappresentati dell’associazione Lo Specchio, dell’Aido di Calolzio, dell’Avis di Calolzio e Vercurago e dei Volontari del Soccorso. Gruppi fondati sul volontariato che ormai da decenni lavorano per andare incontro alle esigenze della comunità.

“Riuscire a coinvolgere i ragazzi è il massimo – hanno detto i rappresentanti delle associazioni -. Spesso la barriera più difficile da superare è quella culturale e il posto migliore per abbattere questa barriera è la scuola. I ragazzi possono ascoltare testimonianze vive e vedere da vicino come operano le nostre associazioni, questo lì tiene molto attenti e suscita in loro parecchie domande. E’ una bellissima idea e cercheremo di dare una mano perché la Settimana dei Valori rappresenta una vetrina anche per noi associazioni”.

Primo soccorso, donazione del sangue o degli organi e ancora la vita quotidiana al fianco delle persone diversamente abili… queste sono solo alcune delle esperienze che gli studenti potranno vivere nei prossimi giorni. Quest’anno, oltre al patrocinio del comune, ci sarà anche il coinvolgimento della biblioteca che allestirà una sezione con pubblicazioni dedicate alle associazioni, al volontariato e ai valori. Grazie all’aiuto della Cartiera dell’Adda che ha donato alcuni fogli i ragazzi potranno creare delle cartellette personalizzate dove mettere tutto il materiale raccolto durante l’esperienza.

“La Settimana dei Valori coinvolge più discipline – ha concluso il professor Tavola -. Voglio ringraziare anche Cristina Pelomori che ci aiuterà in un’attività laboratoriale tecnico-artistica. Altra novità partita spontaneamente dalle insegnanti di strumento, è il coinvolgimento dell’orchestra e del coro che saranno impegnati in un concerto presso la Rsa Casa Madonna della Fiducia di Foppenico e in due concerti nel reparto di cardiologia riabilitativa dell’ospedale Manzoni. I nostri ragazzi, con la loro musica, saranno protagonisti di un’azione concreta di solidarietà”.

Come al solito le azioni sul territorio non finiscono con la conclusione della Settimana dei Valori ma proseguiranno nei giorni successivi con la raccolta viveri in favore della Caritas, mentre il concorso di poesia in programma il 21 marzo sarà incentrato proprio sul tema dei valori.