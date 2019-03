Gli ragazzi di 5C CAT dell’istituto Rota premiati al concorso “Tutto per te!”

Gli studenti parlano con il grande Leonardo: il traghetto, il ponte San Michele e i luoghi dell’Adda

CALOLZIOCORTE – Grande vittoria per la classe 5C CAT (Costruzioni, ambiente, territorio) dell’istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte che, lo scorso 14 marzo, è stata premiata alla terza edizione del concorso “Tutto per te!”, indetto dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e dalla Fondazione Cariplo.

In occasione delle celebrazioni del 500° anniversario dalla morte di Leonardo da

Vinci, ai partecipanti è stato chiesto di simulare un dialogo con il poliedrico intellettuale,

presentandogli un’opera artistica, un progetto ingegneristico o una scoperta scientifica legata alla regione Lombardia.

L’obiettivo infatti, come per le edizioni precedenti, era quello di promuovere tra gli studenti la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione in chiave innovativa del patrimonio culturale – materiale e immateriale – della nostra regione.

I Geometri del Rota, coordinati dal docente di Progettazione Silvio Romano, hanno scelto quindi di realizzare un cortometraggio dal titolo “Leonardo e l’Adda”. I ragazzi, immaginando di incontrare Leonardo sulle rive del fiume Adda, illustrano all’inventore il traghetto di Imbersago, il ponte San Michele di Paderno D’Adda e i luoghi che furono di ispirazione per il famoso dipinto “La Vergine delle rocce”.

“Il riconoscimento del lavoro svolto dai nostri ragazzi – dice il professor Silvio Romano – è la conferma che il percorso intrapreso negli ultimi anni da tutti i colleghi dell’indirizzo CAT sta dando i suoi frutti. Il nostro obiettivo, infatti, è formare cittadini attivi e responsabili, consapevoli del proprio passato, informati del proprio presente e pronti a cogliere le occasioni che il futuro può offrire”.

Ancora una volta, dunque, il lavoro di squadra e l’impegno profuso nella realizzazione del

progetto si sono dimostrati vincenti, regalando agli alunni della classe 5C CAT del Rota una grande soddisfazione.