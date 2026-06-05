Grazie alla Festa del Germoglio donati oltre 2.300 euro a Telefono Donna Lecco

Il grazie ai rappresentanti de Il Germoglio del Monte, dell’Associazione Andech e della Parrocchia di Monte Marenzo

“Impegno, sensibilità e collaborazione hanno reso possibile questo importante risultato”

Telefono Donna Lecco ha voluto ringraziare pubblicamente i rappresentanti de Il Germoglio del Monte, dell’Associazione Andech e della Parrocchia di Monte Marenzo, per la generosa donazione di € 2.333,10, raccolta in occasione della Festa del Germoglio del Monte del 16 maggio scorso e destinata al Centro Antiviolenza.

“Siamo grate per aver scelto di sostenere la nostra associazione e le donne che ogni

giorno si rivolgono a noi in cerca di ascolto, protezione e accompagnamento verso

percorsi di autonomia e rinascita – ha detto la presidente Grazia Brambilla -. Desideriamo inoltre riconoscere il significato speciale di questa iniziativa, promossa da Il Germoglio del Monte, gruppo nato dalla volontà di Annamaria Scapolo di trasformare un’esperienza di grande dolore in un’opportunità di incontro, solidarietà e attenzione verso gli altri. Il suo impegno testimonia come anche dalle esperienze più difficili possano nascere legami, cura reciproca e sostegno concreto per la comunità”.

Telefono Donna Lecco ha ringraziato le tre realtà per l’impegno, la sensibilità e la collaborazione che hanno reso possibile questo importante risultato, insieme a tutti i volontari e alle persone che hanno partecipato all’evento.