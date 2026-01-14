Gruppo Alpini Calolziocorte, a Doralice Valsecchi la Targa della Solidarietà Alpina 2026

Domenica 18 gennaio in programma l’assemblea annuale delle penne nere calolziesi

Nella stessa giornata si procederà alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali

CALOLZIOCORTE – Nel corso dell’assemblea annuale ordinaria in programma domenica 18 gennaio, il Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolzio, come vuole tradizione, consegnerà la “Targa della Solidarietà Alpina 2026”.

Quest’anno l’ambito riconoscimento sarà assegnato alla signora Doralice Valsecchi con la seguente motivazione: “Una donna che, con discrezione e costanza, ha sempre sostenuto le iniziative promosse dalla nostra parrocchia a favore del territorio e in particolare quelle del gruppo missionario, testimonianza di una fede vissuta nel servizio e nella solidarietà concreta a favore degli ultimi”.

Doralice Valsecchi moglie dell’indimenticato storico capogruppo Mario Lino Panzeri che è rimasto alla guida delle penne nere calolziesi dal 1974 fino al 2004 ed è morto lo scorso ottobre.

L’appuntamento di domenica prossima si aprirà con la celebrazione della Santa Messa alle 8.30 nella chiesa arcipresbiterale. Dalle 10 cominceranno i lavori dell’assemblea nella sala Papa Giovanni XXIII che quest’anno sarà particolarmente importante perché vedrà il rinnovo del consiglio direttivo (il seggio rimarrà aperto dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16. Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio ed alla proclamazione degli eletti).