Gruppo Alpini di Calolzio. Domenica tutti in piazza per la camminata stop leucemia

CALOLZIOCORTE – Dopo due rinvii, tempo permettendo, domenica 9 giugno torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà organizzato dal Gruppo Alpini di Calolziocorte in favore dell’associazione Paolo Belli.

Domenica è in programma la camminata “Stop leucemia“. Una camminata non competitiva a passo libero di 6,35 chilometri nel parco dell’Adda.

Il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Veneto alle 9, il via alla camminata è previsto per le 9.30. Alle 11.30 ci sarà la premiazione dei gruppi più numerosi. Il ricavato sarà devoluto per le attrezzature della Casa del Sole e del centro Paolo Belli.

Sempre gli Alpini, a conclusione della manifestazione, organizzeranno una taragnata in piazza e inoltre sarà possibile assaggiare altre specialità tipiche del territorio (anche da asporto).