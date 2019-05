Un’occasione per camminare, socializzare e tenersi in forma

L’evento si è tenuto mercoledì 15 maggio con partenza da piazza Vittorio Veneto

CALOLZIOCORTE – Dopo il rinvio dell’evento a causa del maltempo, oggi pomeriggio mercoledì 15 maggio, il gruppo cammino di Calolziocorte si è ritrovato in piazza Vittorio Veneto per dare inizio all’annuale appuntamento con la “Camminata dei due ponti”, uno degli eventi inseriti nel calendario del Maggio Calolziese.

Quest’anno l’iniziativa compie il dodicesimo anno e con la bellezza di ben 130 iscritti fa si che questo sia “uno dei gruppi più longevi e numerosi nella provincia di Lecco” afferma Emma Galli, walking leader insieme a Maria Teresa Chiaromonte e Nilma Zanitti.

Il via della camminata alle 14.30 da piazza Vittorio Veneto. Alla partenza era presente anche il vicesindaco Aldo Valsecchi.

Scendendo a passo spedito da corso Europa, la camminata è proseguita fino a raggiungere il ponte di Olginate. Una volta attraversato il primo ponte, i partecipanti hanno percorso la ciclabile e si sono diretti verso il ponte del Lavello.

Al termine della camminata i partecipanti hanno potuto scambiarsi i saluti al Monastero del Lavello dove ad aspettarli c’era anche l’assessore Cristina Valsecchi che ha preparato una ricca merenda apprezzata da tutti i partecipanti.

Per chi volesse partecipare alle attività, il gruppo si ritrova tre volte alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle 14.30 presso Il Monastero del Lavello: “Tutti sono invitati per camminare, socializzare e rimanere in forma”.